Maturità all’estero 2025/2026, domande per presidenti e commissari entro il 22 maggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha pubblicato l’avviso per la formazione delle commissioni degli esami di maturità nelle scuole italiane all’estero, sia statali che paritarie, per l’anno scolastico 2025/2026.
Gli incarichi saranno conferiti in via residuale al personale in servizio in Italia, dando priorità al contingente già operante all’estero, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Le prove riguarderanno le discipline stabilite dal decreto ministeriale del 29 gennaio 2026. L’elenco delle sedi e delle materie è disponibile negli allegati ufficiali, ma potrà subire modifiche in base al numero dei candidati o a situazioni locali.
Particolarità importante riguarda il calendario:
Le procedure di selezione restano uniche, anche se le date di svolgimento differiscono.
La funzione di presidente è riservata esclusivamente ai dirigenti scolastici collocati fuori ruolo presso il MAECI.
Per candidarsi è necessario:
Possono presentare domanda come commissari esterni solo i docenti delle classi di concorso indicate, appartenenti a queste categorie:
I docenti già impegnati come commissari interni potranno candidarsi solo per il calendario australe.
Tra i requisiti principali per partecipare:
Sono inoltre valutabili certificazioni linguistiche di livello almeno B2.
La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, con accesso SPID, entro le ore 13 del 22 maggio 2026.
Alla domanda vanno allegati: