Maturità all’estero 2025/2026, domande per presidenti e commissari entro il 22 maggio

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha pubblicato l’avviso per la formazione delle commissioni degli esami di maturità nelle scuole italiane all’estero, sia statali che paritarie, per l’anno scolastico 2025/2026.

Gli incarichi saranno conferiti in via residuale al personale in servizio in Italia, dando priorità al contingente già operante all’estero, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Sedi d’esame e calendario

Le prove riguarderanno le discipline stabilite dal decreto ministeriale del 29 gennaio 2026. L’elenco delle sedi e delle materie è disponibile negli allegati ufficiali, ma potrà subire modifiche in base al numero dei candidati o a situazioni locali.

Particolarità importante riguarda il calendario:

Boreale : esami nel periodo estivo europeo

: esami nel periodo estivo europeo Australe: esami tra novembre e dicembre 2026 (in sedi come Buenos Aires, Lima, Santiago del Cile)

Le procedure di selezione restano uniche, anche se le date di svolgimento differiscono.

Presidenti di commissione: chi può candidarsi

La funzione di presidente è riservata esclusivamente ai dirigenti scolastici collocati fuori ruolo presso il MAECI.

Per candidarsi è necessario:

presentare una “messa a disposizione” (MAD)

ottenere il Nulla Osta dell’Ufficio competente del MAECI

rispettare i requisiti generali previsti dall’avviso

Commissari esterni: categorie ammesse

Possono presentare domanda come commissari esterni solo i docenti delle classi di concorso indicate, appartenenti a queste categorie:

docenti di ruolo in servizio in Italia

docenti di ruolo fuori ruolo presso il MAECI

docenti in pensione da non oltre 3 anni (in subordine)

I docenti già impegnati come commissari interni potranno candidarsi solo per il calendario australe.

Requisiti richiesti

Tra i requisiti principali per partecipare:

almeno 5 anni di servizio nella classe di concorso

assenza di condanne o procedimenti disciplinari

nulla osta del dirigente scolastico (o del MAECI per i fuori ruolo)

documento valido per l’espatrio

non aver prestato servizio recente nelle sedi richieste

Sono inoltre valutabili certificazioni linguistiche di livello almeno B2.

Domanda: modalità e scadenze

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, con accesso SPID, entro le ore 13 del 22 maggio 2026.

Alla domanda vanno allegati:

documento di identità valido

nulla osta

eventuali certificazioni linguistiche.

L’AVVISO