Graduatorie 24 mesi ATA, collaboratore scolastico: valido anche per l’a.s. 2025/26 il periodo tra il 16 aprile 2024 e la stipula dei contratti PNRR e Agenda Sud 2024

Graduatorie 24 mesi ATA, collaboratore scolastico: valido anche per l'a.s. 2025/26 il...

Il MIM ha pubblicato una nota contenente un importante adeguamento alla recente legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 – decreto PA (legge 9 maggio 2025, n. 69), con la quale è stato formalmente modificato il testo dell’art. 29, comma 4 del D.L. 60/2024, eliminando la limitazione «per l’anno scolastico 2024/2025».

Tale modifica incide sul testo originario della suddetta norma che stabiliva: «Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo».

La normativa sopra citata , quindi, ha esteso il riconoscimento giuridico del suddetto periodo oltre il solo anno scolastico 2024/2025: pertanto, ai fini della partecipazione alle graduatorie provinciali per il personale ATA (profilo collaboratore scolastico), il periodo tra il 16 aprile 2024 e la stipula dei contratti PNRR e Agenda Sud per l’anno 2024 è considerato valido anche per l’anno scolastico 2025/2026.

Lo stesso servizio va riconosciuto anche a coloro che non ne aveva potuto usufruire lo scorso anno.

“È un riconoscimento importante – ha dichiarato la FLC CGIL – che permette a molti lavoratori di raggiungere i requisiti dei 24 mesi di servizio necessari per partecipare al concorso ATA 24 mesi, oltre che dell’ulteriore punteggio maturato. Il provvedimento corregge una grave disparità, […] e ora finalmente superata grazie a un intervento normativo chiaro e definitivo”.

LA NOTA