Graduatorie 24 mesi ATA, domande dal 28 aprile al 19 maggio 2025: bandi degli USR [IN AGGIORNAMENTO]

Con nota del 10 aprile il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA.

Si tratta delle cosiddette graduatorie 24 mesi ATA, le cui domande potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

I bandi dovranno essere pubblicati dai singoli Uffici scolastici entro il 17 aprile.

Di seguito rinviamo ai siti degli USR per quanto riguarda notizie e bandi.

Bandi

Marche – bandi

Piemonte – bandi in pubblicazione il 17 aprile 2025 – decreto

Umbria – bandi