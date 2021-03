Graduatorie ATA 2021-2023: un tutor dedicato per ogni tipo di esigenza per la compilazione dell’istanza

Dopo settimane altalenanti, tra continui rinvii, in cui le notizie si sono rincorse, è ufficiale: è stato pubblicato il Decreto per l’aggiornamento/inserimento delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023. La notizia giunge in un momento particolarmente delicato, legato sia alla contingente pandemia sia al rischio di sovrapposizione della domanda di aggiornamento del personale ATA con quelle della mobilità docente e di altre categorie. Per questo i sindacati della scuola hanno accolto la decisione del Ministero con molte perplessità, senza nascondere le difficoltà da parte delle stesse organizzazioni di categoria a soddisfare l’utenza in un arco di tempo di 30 giorni, dal 22 marzo al 22 aprile, con l’interludio delle vacanze pasquali. Pertanto, i sindacati, impegnati su più fronti, non riescono a fronteggiare le domande del personale ATA, che si trovano costretti per la prima volta a presentare la domanda in via telematica attraverso uno strumento che non conoscono o conoscono poco in quanto fino all’ultimo aggiornamento le istanze si presentavano in forma cartacea.

Tuttavia, se le associazioni di categoria devono districarsi su più fronti, il personale ATA può contare su servizi esterni di consulenza, che mettono a disposizione delle molteplici figure che operano nel mondo della scuola esperienza, professionalità e supporto dedicato per la compilazione delle istanze. In questa direzione è attiva sul web www.istanzesmart.it/tds, una nuova e innovativa piattaforma, che può contare su un esperto team di professionisti della scuola, che mettono al servizio degli utenti lo specifico supporto di cui necessitano. Il servizio può essere fruito in modalità esclusivamente telematica, anche da coloro che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici. L’utente, che potrà scegliere da un variegato ventaglio di servizi quello più consono alle sue esigenze, avrà a disposizione un consulente dedicato, pronto a indirizzarlo e a sciogliere dubbi di qualsivoglia natura legati alla compilazione dell’istanza fino all’inoltro della stessa domanda. La compilazione delle domande di aggiornamento/inserimento richiede una particolare attenzione in alcuni punti in quanto numerose istanze rischiano di essere annullate, come è avvenuto in passato, per cavilli burocratici che sfuggono a un occhio poco abituato, quali il reinserimento di un titolo o di un servizio già dichiarato. La consulenza dedicata persegue l’obiettivo di evitare che simili inconvenienti possano accadere, con il rischio per l’utente di vedersi depennato dalle graduatorie di una provincia.

Un servizio dedicato come quello di Istanze Smart presenta una molteplicità di vantaggi che, in questa fase particolarmente acuta di aumento dei contagi, non possono non essere presi in considerazione: consulenza dedicata per la compilazione della domanda senza muoversi da casa nel pieno rispetto delle regole di contenimento del contagio, competenza e professionalità al proprio servizio, possibilità di sciogliere ogni tipo di dubbio, assistenza tecnica durante l’espletamento del servizio, invio dell’istanza. Scegli il servizio più idoneo alle tue esigenze visitando il sito www.istanzesmart.it/tds, prenota una consulenza e non resterai deluso: professionalità e competenza non sono un optional ma un diritto garantito.

pubbliredazionale