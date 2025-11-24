Personale Ata, come entrare in graduatoria provinciale 24 mesi o in terza fascia per fare supplenze nelle scuole

Sono tantissimi i giovani diplomati o anche laureati che ci chiedono come possono fare ad entrare nelle graduatorie provinciali del personale Ata o anche nelle graduatorie di Istituto di terza fascia per potere aspirare a fare delle supplenze o anche ad entrare in ruolo in uno dei profili ata.

Graduatorie 24 mesi Ata

Tra il prossimo marzo o aprile 2026, si aprono i termini per la presentazione delle domande per entrare nelle graduatorie 24 mesi del personale Ata. Il requisito per potere fare questa istanza è quello di avere raggiunto, entro la data di scadenza dell’istanza, almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio prestato in un medesimo profilo ata o anche in più profili, ma di area superiore a quella di ingresso.

La domanda per l’inserimento nella graduatoria ATA provinciale, denominata anche graduatoria 24 mesi ATA, si compila in modalità telematica sulla piattaforma di Istanze OnLine del MIM. Si deve selezionare il modulo “Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi “– presentazione domanda e andare su “Vai alla compilazione”. Come prima cosa si inserisce la provincia, che potrà essere scelta se si tratta di nuovo inserimento o data in automatico se l’aspirante è già inserito. Poi si passa alla compilazione dei modelli B1 o B2, F o H.

Di norma la graduatoria 24 mesi, che ha un aggiornamento annuale, deve seguire nella scelta della provincia la collocazione delle graduatorie di terza fascia Ata. Nel caso non si dovesse aggiornare la graduatoria terza fascia Ata, che, è bene ricordare ha cadenza triennale, non sarà possibile per coloro che volessero entrare in graduatoria 24 mesi in altra provincia, scegliere una provincia diversa da quella in cui sono già inseriti nella terza fascia Ata.

Quindi è importante specificare che il personale Ata con almeno 24 mesi di servizio in un dato profilo, ma inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia X, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di una provincia Y, devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia nella provincia Y cancellandosi quindi automaticamente dalla terza fascia della provincia X. Solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto nella provincia Y potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994, ovvero nella graduatoria provinciale 24 mesi Ata della provincia Y.

Questo comporterebbe che il collaboratore scolastico che sta nella terza fascia in scuole della provincia di Cosenza ed ha un servizio già di 24 mesi nel profilo Collaboratore scolastico e volesse entrare nelle gradutorie 24 mesi di Reggio Calabria, lo potrà fare solo se riaprono le graduatorie di terza fascia Ata e in tal caso si trasferisce a Reggio Calabria con la scelta delle gradutorie di Istituto, quindi potra inserirsi con la gradutoria 24 mesi sulla provincia di Reggio Calabria. Se invece le graduatorie terza fascia Ata non si aggiornano, non potendo cambiare provincia, sarà costretto a fare istanza della gradutoria dei 24 mesi nella provincia di Cosenza.

Graduatorie terza fascia ata

Possiamo affermare che per il rinnovo delle graduatorie di terza fascia ata bisognerà attendere la primavera del 2027, infatti il triennio di validità di queste graduatorie terminerà l’anno prossimo, ovvero con l’anno scolastico 2026/2027. Le future graduatorie terza fascia ata saranno valide per il triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. Si tratta di graduatorie di Istituto e la domanda dovrebbe essere gestita da una scuola polo e la scelta sarà di 30 scuole di una sola provincia.

Ecco chi può presentare domanda: