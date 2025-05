Graduatorie ATA 24 Mesi 2025/26: Che cosa prevede la procedura per chi è già inserito

Per l’anno scolastico 2025/2026, sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA come modificate dal CCNL 2019/2021.

Presentazione delle domande

Gli interessati, sia già inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali, sia coloro che si inseriscono per la prima volta, dovranno presentare la domanda attraverso il portale Polis Istanze Online, accessibile dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito o, in alternativa, tramite il Portale InPa, dal 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio 2025 con una delle seguenti credenziali: SPID o CIE.

Le novità previste

Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021 per il personale ATA oltre al titolo di studio è richiesta, per tutti i profili, ad esclusione del collaboratore scolastico e di quanti sono già inseriti nelle graduatorie 24 mesi, il possesso della certificazione internazionale alfabetizzazione digitale (CIAD).

Chi è già inserito

Coloro che sono già inseriti, devono utilizzare l’allegato B 2, al fine di aggiornare il punteggio e/o inserire eventuali titoli conseguiti successivamente alla scadenza relativa all’anno scolastico 2024/2025. Fermo restante che qualora non abbiano titoli culturali o di servizio da produrre, sarebbero inseriti nella graduatoria con il punteggio precedente.

Titoli di preferenza e/o riserva

Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie e sono in possesso del titolo di preferenza e/o riserva, devono ripresentare la domanda per confermare o meno la validità di detto titolo.