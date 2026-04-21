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ATA
21.04.2026

Graduatorie ATA 24 mesi 2026: CIAD obbligatoria solo per i nuovi inserimenti

Salvatore Pappalardo
Indice
Termini per la presentazione delle domande
Modelli utilizzabili
CIAD titolo d’accesso obbligatorio per i nuovi inserimenti
Caratteristiche della CIAD
Come conseguire la Ciad con La Tecnica della Scuola
Scegli l’opzione che preferisci per ottenere la tua CIAD accreditata:
Preparati al meglio e ottieni la tua certificazione riconosciuta!

Entro oggi, 21 aprile 2026, gli USR hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti internet i bandi concernenti i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree dei collaboratori, degli operatori e degli assistenti del personale ATA per l’a. s. 2026/2027.

Termini per la presentazione delle domande

Gli aspiranti ai ruoli provinciali dei profili del personale ATA possono presentare la domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma POLIS Istanze Online, accessibile anche dal Portale InPA dalle ore 14,00 del 28 aprile alle ore 14,00 del 19 maggio 2026. Fermo restante che per accedere è necessario avere le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oltre all’abilitazione specifica al servizio Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Modelli utilizzabili

Ogni candidato può presentare domanda per una sola provincia e per ciascun profilo professionale, utilizzando la seguente modulistica:
• Il Modello B1 per i nuovi inserimenti;
• Il Modello B2 per chi aggiorna una posizione già esistente;
• Il Modello H per le dichiarazioni di priorità ai sensi della Legge 104/1992.

CIAD titolo d’accesso obbligatorio per i nuovi inserimenti

Con l’entrata in vigore del CCNL /SCUOLA 2019/2021, la CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) è diventata titolo di accesso per tutti i profili ATA ad eccezione del profilo dei collaboratori scolastici ed è obbligatorio per i nuovi inserimenti, mentre per chi è già inserito e presenta la domanda per aggiornare il punteggio non è obbligatorio.

Caratteristiche della CIAD

La CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) per essere validamente riconosciuta deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
• Deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia (l’ente unico nazionale di accreditamento);
• Deve essere conforme al framework europeo DigComp;
• Deve risultare registrata e verificabile nel database pubblico di Accredia.
Una certificazione non accreditata, o rilasciata da un ente che non risponde a queste caratteristiche, non è considerata titolo d’accesso per le graduatorie ATA.

Come conseguire la Ciad con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, in qualità di Ei-Center accreditato, offre la possibilità di ottenere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. La Ciad è requisito per accedere al concorso per DSGA e a tutti i profili del personale ATA ad eccezione del collaboratore scolastico. Utile anche come titolo per le GPS in quanto vale 1 punto.

Ecco i requisiti che la CIAD deve rispettare:

  • Rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.
  • Deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.
  • Certificazione registrata presso Accredia.

La CIAD EIPASS STANDARD rilasciata da Certipass è in linea con le normative europee in materia ed è riconosciuta da Accredia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

Scegli l’opzione che preferisci per ottenere la tua CIAD accreditata:

1) EIPASS STANDARD (DIGCOMP 2.2)
  • Include corso on line + 7 esami con supervisore da remoto

2) EIPASS 7 MODULI USER + ESAME INTEGRATIVO STANDARD
  • Include corso online + 7 esami in autonomia senza supervisore
  • Più 1 esame di convalida con supervisore da remoto

3) ESAME INTEGRATIVO STANDARD
  • Dedicato a chi ha già completato la certificazione 7 Moduli User 6.0
  • Include 1 esame con supervisore da remoto

Preparati al meglio e ottieni la tua certificazione riconosciuta!

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