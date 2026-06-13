Maturità 2026, il 16 giugno la riunione in seduta plenaria: quali verbali deve utilizzare la commissione?

Martedì 16 giugno, alle ore 8.30, le commissioni degli esami di Maturità si riuniranno in seduta plenaria.
In questa occasione, il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’Ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.
Il presidente, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe:
L’ordinanza prevede poi che al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.
Ogni operazione deve essere adeguatamente verbalizzata.
In proposito, l’USR Lazio ha reso disponibili i modelli di verbale da utilizzare.