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13.06.2026

Maturità 2026, il 16 giugno la riunione in seduta plenaria: quali verbali deve utilizzare la commissione?

Lara La Gatta
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Indice
Cosa si decide nella plenaria
I verbali

Martedì 16 giugno, alle ore 8.30, le commissioni degli esami di Maturità si riuniranno in seduta plenaria.

In questa occasione, il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’Ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il presidente e i commissari esterni, ovvero al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

Cosa si decide nella plenaria

Il presidente, sentiti i componenti ciascuna commissione/classe:

  • fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni/classi
  • individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.

L’ordinanza prevede poi che al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.

Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

I verbali

Ogni operazione deve essere adeguatamente verbalizzata.

In proposito, l’USR Lazio ha reso disponibili i modelli di verbale da utilizzare.

SCARICA I VERBALI

maturità 2026
Allegati
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