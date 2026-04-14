ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio, allegato G dal 23 giugno al 13 luglio (da confermare)

Nella giornata di oggi, 14 aprile, si è svolta un’informativa tra le Organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Al centro del confronto, la bozza di nota relativa all’indizione dei concorsi per titoli finalizzati all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie ATA cosiddette “24 mesi”.

Ne ha dato notizia la UIL Scuola.

Queste graduatorie rappresentano il principale canale di accesso ai ruoli provinciali per i profili di collaboratori scolastici, operatori e assistenti, con validità per l’anno scolastico 2026/2027.

Una bozza in continuità con il passato

In apertura dell’incontro, l’Amministrazione ha illustrato i contenuti della bozza, sottolineando come il testo ricalchi sostanzialmente le disposizioni già adottate negli anni precedenti. Nessuna rivoluzione, dunque, ma una conferma delle procedure consolidate.

Tempistiche: bandi e domande

Le scadenze sono già delineate, seppur in via indicativa:

Pubblicazione dei bandi : entro il 21 aprile

: entro il 21 aprile Presentazione delle domande: dal 28 aprile al 19 maggio

Scelta delle scuole: quando presentare l’Allegato G

Per quanto riguarda la scelta delle scuole (Allegato G), necessaria per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia, la procedura sarà attivata successivamente alla valutazione delle domande da parte degli Uffici provinciali.

L’apertura della piattaforma è prevista orientativamente dal 23 giugno al 13 luglio.

Le modalità operative e le date definitive saranno comunicate con una successiva nota ministeriale.

Requisiti di accesso: la certificazione digitale

Tra i requisiti richiesti, si conferma una novità introdotta dal contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021: la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).

Questo titolo sarà obbligatorio per l’accesso ai profili ATA, con una sola eccezione: non è richiesto per il profilo di collaboratore scolastico

È importante precisare che tale requisito sarà inserito nei bandi solo per i nuovi inserimenti, senza effetti retroattivi per chi è già presente in graduatoria.

In attesa della nota ufficiale

L’incontro odierno rappresenta un passaggio preliminare in vista della pubblicazione ufficiale dei bandi. Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni definitive che daranno il via alle procedure.