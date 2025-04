Graduatorie ATA 24 mesi: requisiti, novità e come presentare domanda

È tempo di aggiornamenti per chi aspira a entrare o a proseguire il proprio percorso professionale come personale ATA. Con una nuova nota ministeriale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via alla procedura per i concorsi per soli titoli, coinvolgendo tutte le province italiane e aprendo le porte a una nuova tornata di inserimenti nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi. Ma cosa cambia davvero? E soprattutto, chi può partecipare e con quali modalità?

Cosa prevede la nuova nota ministeriale

La nota n° 87838 del 10 aprile 2025 autorizza gli Uffici Scolastici Regionali (USR) a indire i concorsi per soli titoli per ciascuno dei profili dell’area ATA. I profili interessati sono:

• Collaboratori scolastici

• Operatori scolastici e Operatori dei servizi agrari

• Assistenti amministrativi

• Assistenti tecnici

• Cuochi

• Guardarobieri

• Infermieri

Si tratta di una procedura rivolta esclusivamente a chi ha già esperienza nel settore e risponde a requisiti specifici, tra cui il possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD). Il possesso di quest’ultimo requisito non è previsto per i collaboratori scolastici.

Chi può partecipare

La domanda può essere presentata dal personale ATA non di ruolo che:

• Abbia maturato almeno 24 mesi di servizio (anche non continuativi) nel profilo per il quale si chiede l’inserimento;

• Oppure abbia prestato servizio, anche in parte, in qualifiche superiori e intenda partecipare per la qualifica immediatamente inferiore.

In quale provincia si può fare domanda

La provincia di partecipazione è un altro aspetto chiave della procedura. È possibile inoltrare domanda esclusivamente nella provincia in cui si presta attualmente servizio.

Un’eccezione è prevista per coloro che hanno chiesto il depennamento dalle graduatorie permanenti di una provincia per iscriversi alle graduatorie di istituto di terza fascia in una provincia diversa: in questo caso, si potrà presentare domanda per la graduatoria provinciale permanente della nuova provincia di riferimento.

Requisiti richiesti

Per poter accedere alle graduatorie ATA 24 mesi, gli aspiranti devono essere in possesso di:

• Titolo di studio previsto per il profilo richiesto

• Servizio pari o superiore a 24 mesi

• CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale), obbligatoria per tutti i profili ad eccezione dei collaboratori scolastici

Come si calcolano i 24 mesi di servizio

La normativa parla chiaramente di 24 mesi di servizio, che non devono necessariamente essere continuativi o svolti in un unico anno scolastico. Ad esempio, chi ha lavorato per 23 mesi e 16 giorni potrà comunque accedere, in quanto i 16 giorni residui vengono equiparati a un mese.

Caratteristiche della certificazione CIAD

Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021, la CIAD è diventata un requisito obbligatorio per quasi tutti i profili. La certificazione deve:

Essere rilasciata da un ente accreditato presso ACCREDIA Riportare chiaramente il logo ACCREDIA Indicare il codice di accreditamento dell’ente certificatore Specificare le competenze acquisite Riportare la data di rilascio Includere la firma dell’autorità responsabile

Come e quando presentare la domanda

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 14:00 del 28 aprile alle ore 14:00 del 19 maggio 2025, esclusivamente in modalità telematica.

I canali ufficiali sono:

• Il portale Istanze on Line (POLIS), accessibile dal sito del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov.it (sezione Servizi → Istanze online)

• In alternativa, il portale InPa

L’accesso è possibile solo con SPID o CIE.

Le domande presentate in formato cartaceo o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.