Graduatorie Ata, 40mila domande solo in Abruzzo

Sarebbero almeno 40.000 le domande di supplenze attese nella sola regione Abruzzo.

A sottolinearlo una videoconferenza informativa della Flc-Cgil, per spiegare come muoversi nella selva delle normative, di cui anche il nostro portale ha dato delucidazioni e servizi.

Fissato intanto al 22 aprile il termine ultimo per presentare le domande di inserimento o di aggiornamento della graduatoria di terza fascia d’istituto per il personale Ata, finalizzate a ottenere le supplenze nella scuola statale.

Per i diversi profili i titoli di studio richiesti sono il diploma di maturità o il diploma di qualifica triennale, ma sono state previste alcune deroghe per chi era già incluso in precedenti graduatorie o aveva svolto servizio per almeno 30 giorni in un determinato profilo.

Alla procedura di accesso alla graduatoria del personale Ata sarà possibile accedere esclusivamente per via telematica, dunque è necessario essere in possesso delle relative credenziali di Istanze on line (user, password e codice personale), oppure dello Spid.

Nella diretta di mercoledì 24 marzo, gli esperti hanno risposto alle domande dei lettori sulla compilazione della domanda.