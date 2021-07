Graduatorie ATA, conferma automatica delle sedi per chi non ha presentato l’istanza

Da oggi, 12 luglio, è prevista la conferma automatica delle sedi per il personale ATA che non ha presentato l’istanza (allegato G) per la scelta delle istituzioni scolastiche entro la scadenza del 9 luglio scorso per le graduatorie provinciali e d’istituto di prima fascia.

Analogo discorso vale per gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75: per coloro che non hanno presentato, sempre entro il 9 luglio, l’allegato A tramite Polis per la scelta delle sedi, queste verranno assegnate automaticamente.

La nota MI 1797 del 10 giugno scorso indica anche le prossime scadenze.

In particolare, da domani, 13 luglio, è previsto il rilascio della prenotazione delle graduatorie d’istituto definitive di prima e seconda fascia.

Per quanto riguarda, invece, le graduatorie di terza fascia, il rilascio della prenotazione delle graduatorie definitive avverrà il 15 luglio, mentre le funzioni di verifica e convalida delle domande verranno rilasciate il 31 luglio.