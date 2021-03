Graduatorie ATA, servizi a cavallo di due anni scolastici: come inserirli?

Con riferimento all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, riprendiamo una FAQ del Ministero riguardante l’inserimento dei servizi nella domanda:

Ho un servizio militare/civile o un servizio prestato in altra amministrazione pubblica che è a cavallo fra due anni scolastici. Non riesco ad inserirlo perchè l’applicazione consente di registrare i servizi solo per anno scolastico

Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

Come indicare il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge?

Con apposita FAQ il Ministero dell’Istruzione spiega che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;

se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio è inoltre necessario indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all'istituzione scolastica.

