Graduatorie ATA terza fascia, provvisorie on-line sui siti delle scuole

Secondo quanto riportato nella nota MI 1797 del 10 giugno scorso, dal giorno 8 luglio 2021 è stato previsto il rilascio della prenotazione delle graduatorie d’istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA e il rilascio delle funzioni per la gestione del procedimento.

Gli Uffici scolastici provinciali hanno emanato i relativi decreti con l’indicazione della data in cui pubblicare le provvisorie. Infatti, le graduatorie ATA di terza fascia saranno pubblicate assieme per tutti gli istituti della stessa provincia.

Le scuole provvederanno all’affissione all’albo online della graduatoria provvisoria priva dei dati sensibili.

Graduatorie su Istanze on-line

Sarà inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio su Istanze online andando su Altri servizi, Visualizzazione graduatorie d’istituto personale ATA III fascia, Dettaglio dati graduatoria.

In proposito, nel corso dell’incontro, in videoconferenza, tra OO.SS. e MI, relativo alle problematiche per la gestione della valutazione e validazione delle domande di terza fascia ATA, l’Amministrazione ha affrontato la questione della mancata visualizzazione, da parte degli aspiranti, delle graduatorie provvisorie in corso di pubblicazione.

Come riportato dalla Flc Cgil, il MI ha fatto presente che la funzione che consente agli Uffici di autorizzare la visualizzazione delle graduatorie provvisorie verrà rilasciata, a seguito di un apposito collaudo interno del gestore medesimo, venerdì 16 luglio. A partire da tale data, pertanto, gli uffici potranno autorizzare la visualizzazione delle graduatorie provvisorie e renderle così visibili agli interessati.

Reclamo

Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Graduatorie definitive

Successivamente, il 15 luglio, sarà rilasciata la prenotazione delle graduatorie d’istituto definitive e il 31 luglio sarà disposto il rilascio delle funzioni di verifica e convalida delle domande.