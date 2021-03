Graduatorie ATA: valutazione servizio prestato nelle paritarie e coperto da cassa integrazione

Continua la pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di faq di chiarimento sulla corretta compilazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Tre queste ne segnaliamo una ricorrente:

E’ valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

Questa la risposta del Ministero:

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.

