Graduatorie ATA: valutazione titoli e servizi profilo Collaboratore Scolastico [FAQ]

Dopo l’assistente amministrativo e l’assistente tecnico, ci occupiamo ora del collaboratore scolastico, figura che fa parte del personale ATA.

Con il prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia sarà possibile presentare domanda anche per ricoprire questo ruolo come supplente.

Quale titolo è richiesto per accedere al profilo professionale di collaboratore scolastico?

Per accedere alla graduatoria di terza fascia del profilo Collaboratore scolastico è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli.

(se ne valuta uno soltanto, con la migliore votazione):

Diploma o attestati di qualifica professionale triennale, attestati e/o diplomi di qualifica professionale triennali regionali, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità.

Quale punteggio è attribuito al titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale?

Il punteggio attribuito dipende dal voto riportato nel titolo di studio dichiarato all’atto della presentazione della domanda.

A che voto corrisponde il singolo giudizio?

Sufficiente a 6 punti

Buono a 7 punti

Distinto a 8 punti

Ottimo a 9 punti

Se il voto del titolo di studio è con altra tipologia di valutazione che punteggio viene attribuito?

Se la votazione del titolo di studio è espressa non in decimi, è necessario riportare il voto in decimi.

(es. un aspirante che abbia conseguito il voto di 48/60

x:10=48:60; x= 48×10: 60; 480: 60= 8) nell’esempio riportato il punteggio attribuito è di 8 punti.

Se il titolo di studio non dovesse riportare ne voto ne giudizio che punteggio viene attribuito?

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso nè in voti nè in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Oltre al titolo d’accesso quali altri titoli sono valutati?

Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni (si valuta un solo titolo) PUNTI 1

Certificazioni informatiche e digitali. (si valuta un solo titolo):

ECDL (livello core 0,25; livello advanced 0,28; livello specialised 0,30)

NUOVA ECDL (livello base 0,25; livello advanced 0,28; livello specialised e professional 0,30)

MICROSOFT (livello mcad o equivalente 0,25; mcsd o equivalente 0,28; mcdba 0,30)

EUCIP , IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS (0,30)

EIRSA : (EIRSAF Full 0,30; EIRSAF Four, 0,25; EIRSAF Green 0,25)

Mediaform E.Q.I.A.: II Q7 MODULI, (0,25; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,28; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,30).

IDCERT: (IDCert Digital Competence, 0,25; IDCert Digital Competence advanced 0,28).

Il servizio di supplente effettuato con contratto a tempo determinato come è valutato?

Servizio prestato nel profilo di collaboratore scolastico , nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado; servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali, per ogni anno: PUNTI 6

Servizio prestato nel profilo di collaboratore scolastico, nelle scuole non statali di qualsiasi ordine e grado

per ogni anno: PUNTI 3

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.Punti 0,25

Altro tipo di servizio è valutato e in che misura?

Servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente

per ogni anno: PUNTI 1,80

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg PUNTI 0,15

Nel caso che il servizio sia stato prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente in strutture non statali . per ogni anno: PUNTI 0,90

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg 0,075