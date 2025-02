Graduatorie di istituto, come si individua il docente perdente posto? La guida della UIL Scuola

Graduatorie di istituto, come si individua il docente perdente posto? La guida...

Come individuare il perdente posto, cosa succede in caso di dimensionamento dell’istituzione scolastica, come si assegna il punteggio di ruolo, diverso ruolo e pre-ruolo alla luce delle novità introdotte dal CCNI 2025/28?

Queste domande trovano risposta nella guida, pubblicata dalla UIL Scuola, che fa chiarezza sulla procedura per la formulazione delle graduatorie interne di istituto e sulla corretta attribuzione del punteggio con riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e diverso ruolo, alla continuità nella stessa scuola e nel comune e alle esigenze di famiglia nonché ai titoli posseduti.

Nella guida sono presenti numerosi esempi di calcolo del punteggio, i termini da rispettare, come graduare i docenti e le precedenze previste.

In merito alle tempistiche, le graduatorie saranno formulate e si dovranno pubblicare all’Albo entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilitùà (che al momento non è ancora nota).