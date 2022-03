Graduatorie di istituto prima fascia, al via dal 21 marzo, chi può inserirsi?

Come abbiamo anticipato, il ministero dell’Istruzione ha decretato lo slittamento dell’apertura delle Gae e delle graduatorie di istituto prima fascia. Le domande di aggiornamento potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.

All’apertura, l’aggiornamento delle graduatorie avrà validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Graduatorie d’istituto prima fascia

Chi può inserirsi?

Possono inserirsi in GI gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come fare domanda?

Ricordiamo che è possibile fare domanda tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”.

Quante scuole è possibile scegliere?

Si possono scegliere fino a 20 scuole della provincia indicata.

Nel dettaglio – chiarisce Flc Cgil – per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

In quale provincia fare domanda?

Per la GI prima fascia si può indicare una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Al contrario, tale provincia scelta dovrà coincidere eventualmente con quella indicata nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).

