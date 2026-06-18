Graduatorie di Istituto prima fascia ATA, la compilazione dell’Allegato G tra la fine di giugno e la metà di luglio

Per tutti gli aspiranti al ruolo e alle supplenze annuali del personale ATA, ovvero per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali 24 mesi, ci sarà presto l’appuntamento per la compilazione della domanda per la prima fascia Ata delle graduatorie di Istituto.

Graduatoria Istituto prima fascia ATA

Per quanto riguarda la scelta delle scuole (Allegato G), necessaria per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia ATA, la procedura sarà attivata orientativamente dal 23 giugno al 13 luglio. Le modalità operative e le date ufficiali saranno comunicate con una nota ministeriale ad hoc.

Compilazione Allegato G

Nella nota ministeriale n.16012 del 18 giugno 2026 nè stata comunicata l’apertura delle funzioni per la scelta delle scuole per chi è inserito regolarmente nelle gradutorie 24 mesi Ata. La finestra di compilazione dell’Allegato G andrà dalle ore 9 del giorno 23 giugno alle ore 23:59 del 13 luglio 2026. Si tratta della compilazione dell’Allegato G in relazione alle graduatorie di Istituto prima fascia Ata a.s. 2026/2027, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

La compilazione e l’a trasmissione’inoltro dell’allegato G dovrà avvenire su Istanze online, dopo avere scelto e selezionato fino ad un massimo di 30 scuole tra quelle disponibili nella provincia di riferimento.