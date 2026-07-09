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Prima Ora | notizie del 9 luglio

Docenti
09.07.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, fare attenzione alla modulistica per i docenti di ruolo a tempo determinato

Lucio Ficara
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Indice
Modello di domanda ministeriale
Deroghe al vincolo di mobilità

Non tutti i docenti potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione dal 10 luglio ore 15:00 al 21 luglio (presumibilmente) alle ore 23:59 in modalità POLIS con Istanze OnLine. Ci saranno i docenti di ruolo, ma che hanno avuto un contratto a tempo determinato e passeranno a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2026, che dovranno utilizzare la modulistica del MIM e poi inoltreranno la domanda debitamente compilata e con i relativi allegati, attraverso la PEC o altri dispositivi digitali eventualmente utilizzati dall’ufficio scolastico provinciale di pertinenza.

Modello di domanda ministeriale

In particolare bisogna specificare che i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione, come per esempio i docenti assunti a partire dall’1 settembre 2025 tramite GPS I fascia sostegno o da mini call veloce, oppure da concorso straordinario bis o da procedur econcorsuali PNRR1 e PNRR2, ma che comunque diventranno a partire dall’1 settembre 2026 con un contratto a tempo indeterminato, presentano la domanda in formato cartaceo, utilizzando il modello ministeriale, da trasmettere all’Ufficio scolastico territorialmente competente tramite PEC o altro strumento previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Deroghe al vincolo di mobilità

Le deroghe al vincolo di mobilità che possono garantire l’assegnazione provvisoria per coloro che sono vincolati alla permamenza triennale nella scuola di titolarità, sono quelle previste all’interno dell’allegato G 2026/2027.

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