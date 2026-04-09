Graduatorie GaE e GPS, elenchi regionali. Tempi e prossime tappe – DIRETTA ore 16,00

A che punto siamo nella redazione delle graduatorie GAE e GPS? Cosa sono gli elenchi regionali per il ruolo? Chi può accedere? Quali sono le prossime tappe per chi è inserito in GAE e GPS e per chi volesse iscriversi negli elenchi regionali? Le prossime immissioni in ruolo come verranno regolate tra GaE, GPS e elenchi regionali?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 9 aprile alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.