Registrati
Diretta video

Biennale di Venezia, la scuola protagonista dell’Esposizione Internazionale

guarda
I lettori ci scrivono
26.06.2026

Idonei, vincitori e scorciatoie

I lettori ci scrivono
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Negli elenchi regionali ci sono docenti che hanno affrontato un concorso pubblico mostrando il proprio valore senza scorciatoie, senza riserve, senza punteggi gonfiati da anni di servizio o titoli accessori. In quelle graduatorie resta soltanto il dato più netto e incontestabile: il voto ottenuto nelle prove concorsuali. È il merito nella sua forma più pura.

Eppure lo Stato continua a lasciare fuori queste professionalità, trasformando un percorso selettivo durissimo in una lunga sala d’attesa senza garanzie. È un paradosso tutto italiano: da una parte si celebrano i vincitori del merito, dall’altra si lasciano centinaia, migliaia di idonei senza posto, mentre nelle scuole continuano a mancare docenti e si moltiplicano supplenze e precarietà.

Come può uno Stato permettersi di disperdere competenze già certificate? Come può un governo che fa del merito la propria bandiera continuare a tagliare sulla scuola e non riconoscere agli idonei degli elenchi regionali una corsia prioritaria, a iniziare dalle GPS, ovvero le supplenze annuali? Se il sistema ha accertato che questi insegnanti sono preparati, è incomprensibile relegarli ai margini.

Serve una soluzione politica chiara: assorbire queste professionalità, valorizzarle, dare continuità al loro percorso. Perché lasciare vincitori morali senza cattedra è uno spreco che il Paese non può più permettersi.

E poi c’è il silenzio assordante di gran parte del sindacato, incapace di trasformare questa battaglia in una vertenza nazionale. Fanno eccezione poche voci, come quella di Manuela Pascarella della FLC CGIL, che ha mostrato attenzione concreta al tema. Per il resto, troppe sigle sembrano aver smarrito il contatto con la realtà dei precari.

E sia chiaro: chi scrive tutto questo può essere tante cose, ma non certo di sinistra. Qui non c’entra l’ideologia. Qui c’entrano giustizia, buon senso e rispetto per chi ha dimostrato sul campo di meritare un posto nella scuola italiana.

Francesca Gabriele – gruppo “Prima i docenti veri, gli idonei abilitati”

elenchi regionali 2026

Elenchi regionali dei docenti per le assunzioni in ruolo, ecco cosa significa il numero della colonna “Priorità concorso”

Elenchi regionali 2026/2027, domande entro il 25 maggio: cosa succede se si rinuncia alla sede assegnata? E se invece si accetta? Cosa accade se l’aspirante non è abilitato?

Elenchi regionali, per chi si inserisce con la legge 68/99, come funzionerà il diritto alla riserva? Risponde l’esperto

Elenchi regionali, quando saranno disponibili e come funzioneranno? Risponde l’esperto

Elenchi regionali per l’immissione in ruolo: Istanza on line entro il 25 maggio 2026

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Idonei, vincitori e scorciatoie

I lettori ci scrivono

Voti o sentenze? La valutazione deve servire a far crescere gli apprendimenti e le persone

Monica Piolanti

Emergenza caldo, in classe oltre 30 gradi: non si respira, ma dove sono i condizionatori?

Alessandro Giuliani

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, arriva stipula del CCNI e poi sapremo le date della presentazione delle domande

Lucio Ficara
vai alla ricerca avanzata