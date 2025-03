Graduatorie interne, come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto?

Come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Cosa deve fare il docente perdente posto all’atto della notifica di soprannumerario? Quali procedure si possono attuare se il docente riscontra nelle graduatorie qualche irregolarità?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 28 marzo alle. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto?

A questa domanda il nostro esperto Salvatore Pappalardo ha risposto: “Il dirigente scolastico deve innanzitutto emanare una circolare per informare i docenti della possibilità di aggiornare eventuali titoli o condizioni che possano influire sul punteggio in graduatoria, come ad esempio l’acquisizione dello status di caregiver. Qualora un docente non presenti aggiornamenti, il dirigente elabora la graduatoria sulla base degli atti già in suo possesso. Ogni docente può presentare una propria scheda con i punteggi dichiarati, che il dirigente dovrà esaminare e convalidare. Le graduatorie devono essere redatte per classe di concorso o per specifici posti (comuni, educazione motoria, sostegno – quest’ultimo distinto per tipologia di specializzazione). Il dirigente deve inoltre considerare eventuali precedenze previste dall’articolo 13 del contratto integrativo. Una volta compilate, le graduatorie provvisorie devono essere pubblicate all’albo digitale della scuola, dando agli insegnanti la possibilità di presentare reclamo entro i termini previsti, prima della pubblicazione delle graduatorie definitive. Questa procedura avviene sulla base dell’organico richiesto all’UST e della sua eventuale autorizzazione”.

