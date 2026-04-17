Graduatorie interne di Istituto 2026/2027, come si formulano e quando si devono pubblicare

È tempo di graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Un lavoro necessario per consentire ai docenti che dovessero essere individuati soprannumerari, la presentazione della domanda di mobilità 2026/2027. Le suddette graduatorie dovranno essere pubblicate, nella loro fase provvisoria, entro e non oltre il 17 aprile 2026. Avverso tali graduatorie sono ammessi reclami entro 10 giorni dall’atto di pubblicazione delle medesime.

Come si devono formulare le graduatorie

Il dirigente scolastico competente alla formulazione delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione del personale in soprannumero, sia per i docenti che per il presonale Ata, deve provvedere, entro i 15 giorni successivi al termine fissato da un’apposita O.M. per la presentazione delle domande di mobilità (02 aprile 2026), quindi entro il 17 aprile 2026, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Per formulare regolarmente le graduatorie interne deve seguire la seguente indicazione: Verranno inseriti per prima in graduatoria i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti al 2025/2026, ovvero quei docenti presenti in organico della scuola almeno dal primo settembre 2025 a causa di una mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. In coda ai docenti suddetti andranno invece i docenti con contratto a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal primo settembre 2025 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo a partire dall’1 settembre 2025.

Sono comunque esclusi dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028.

Graduatorie interne e il calcolo del punteggio

Il punteggio per l’inserimento nelle graduatorie interne di Istituto 2026/2027 viene calcolato sulla base di tre sezioni specifiche:

1) L’anzianità del servizio;

2) Le esigenze di famiglia;

3) I titoli generali;

Per calcolare tale punteggio si utilizzano le tabelle, allegate al CCNI 2025-2028 sulla mobilità, riferite ai trasferimenti d’ufficio. Per cui i punteggi calcolati saranno diversi da quelli scaturiti dalle tabelle per la mobilità volontaria.

Reclami e graduatorie definitive

Ai sensi dell’art.17 del CCNI mobilità 2025-2028, in riferimento al contenzioso, avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. (il 7 maggio 2026). Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Nel caso il reclamo venga non accolto dal dirigente scolastico e il docente o personale ata venga leso in un suo diritto, la strada da percorrere è quella della giustizia civile con ricorso al giudice del lavoro.