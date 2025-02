Graduatorie interne di istituto per perdenti posto: domande e risposte

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle graduatorie interne d’istituto.

Sono un docente titolare nella scuola X nel comune A della provincia B, assisto il genitore in stato di gravità ai sensi della legge 104/92, art.33 commi 5 e 7, nel comune C della provincia B, ho diritto ad essere escluso dalle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto della mia scuola di titolarità X?

Si, ma a condizione che venga prodotta istanza di mobilità 2025/2026 con precedenza art.13, comma 1 punto IV del CCNI mobilità, verso il comune C della provincia B per assistere il genitore in stato di gravità permanente art.3, comma 3 della legge 104/92. Tale istanza di mobilità dà diritto, per la medesima precedenza, a non essere graduato nella graduatoria interna di Istituto della scuola X.

Durante l’anno scolastico 2023/2024 sono stato individuato, in qualità di docente, perdente posto nella mia scuola di titolarità X del comune A della provincia B, sono stato trasferito d’ufficio nella scuola Y del comune A della provincia B a partire dall’1 settembre 2024. Adesso vorrei sapere se nella graduatoria interna di Istituto 2025/2026 della scuola Y sarò messo in coda o a pettine, vorrei sapere anche se potrò dichiarare i due anni di continuità del servizio degli anni 2022/2023 e 2023/2024 svolti nella scuola X.

I trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata dovranno essere graduati a pettine nella nuova scuola di titolarità. Per cui il docente trasferito d’ufficio nella scuola Y non andrà in coda, ma acquisirà la posizione in graduatoria relativamente al suo punteggio. I due anni di continuità del servizio prestati negli anni 2022/2023 e 2023/2024 nella scuola X dovranno essere conteggiati ( 10 punti, 5 per ogni anno scolastico) come continuità del servizio nella scuola Y, qualora venga presentata domanda di mobilità di rientro con precedenza nella scuola X.

Se nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto ci sono solo docenti da escludere dalle graduatorie perché assistono familiari con disabilità grave come è possibile individuare il perdente posto? Esistono precedenze più importanti di altre?

In tal caso bisognerà valutare il livello della precedenza seguendo l’ordine indicato dall’art.13 del CCNI mobilità 2025/2028. Le precedenze vengono indicate in ordine di priorità e per cui è facile individuare quello prioritario. In caso di parità di priorità tra precedenze della medesima graduatoria, si guarda prima il punteggio e, in caso anche di parità di punteggio, prevale la maggiore anzianità anagrafica