Graduatorie interne d’istituto 2025, come si calcola il punteggio per i docenti di sostegno? Risponde l’esperto

A cosa servono le graduatorie interne di Istituto? Come si compila la scheda per dichiarare i punteggi ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari? Quali sono i tempi e le modalità per presentare un reclamo? A chi deve essere indirizzato?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 21 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Alla domanda di un lettore su “Come si calcola il punteggio per i docenti di sostegno?”, il nostro esperto ha risposto: “Il punteggio per il sostegno si raddoppia. Ad esempio, 3 anni di titolarità sul sostegno valgono 36 punti (3 * 12)”.

