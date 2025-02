Graduatorie interne d’istituto 2025, cosa accade al perdente posto? Risponde l’esperto

Qual è l’utilizzo delle graduatorie interne di Istituto? Come si compila la scheda per la dichiarazione dei punteggi della graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Come e quando si produce una istanza di reclamo? A chi va indirizzata?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 21 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Alla domanda di un lettore su “Cosa accade al perdente posto?”, il nostro esperto ha risposto: “Il perdente posto può presentare domanda condizionata per rientrare nella scuola per 10 anni, come previsto dall’articolo 13.2 del contratto integrativo. In alternativa, può fare domanda di trasferimento in un’altra scuola”.

