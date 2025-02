Graduatorie interne d’istituto 2025, in che misura su 18 ore si può essere dichiarati perdente posto? Risponde l’esperto

Gli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo spiegano come compilare la scheda, calcolare i punteggi, i tempi di pubblicazione e le modalità di reclamo delle graduatorie interne d’istituto. I docenti hanno discusso delle modifiche introdotte dal nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, con particolare attenzione ai punteggi per anzianità di servizio, esigenze familiari e titoli. Hanno, inoltre, analizzato le tempistiche per la presentazione delle istanze e la pubblicazione delle graduatorie, nonché l’utilizzo delle graduatorie stesse per l’individuazione dei soprannumerari.

La diretta della Tecnica risponde live

Abbiamo dato risposta a tutte le domande sulle graduatorie interne nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 21 febbraio alle ore 16,00.

Un lettore ha domandato: “In che misura su 18 ore si può essere dichiarati perdente posto?”. Ecco la risposta del nostro esperto: “Normalmente con 9+9 ore si è considerati perdenti posto. A volte è capitato 8+10, ma è un’eccezione”.

RIVEDI LA DIRETTA