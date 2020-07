Graduatorie provinciali, come abilitarsi a Istanze on-line ed accedere alla domanda

Non senza qualche problema, è partita ieri, 22 luglio, la corsa alla compilazione delle domande per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e d’Istituto per le supplenze.

Le istanze dovranno essere trasmesse telematicamente entro il 6 agosto 2020.

Ma come fare?

In proposito, il Ministero ha pubblicato le seguenti FAQ:

Quali passi propedeutici occorre effettuare per compilare la domanda on line per le supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto?

I candidati presentano istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza unicamente in modalità telematica. La presentazione della domanda attraverso l’applicativo informatico Istanze OnLine costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. L’accesso all’applicativo Istanze OnLine potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

Come si effettua la procedura di abilitazione al servizio Istanze OnLine?

Per richiedere l’abilitazione al servizio Istanze OnLine è necessario seguire tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio.

Esistono limiti temporali per la procedura di abilitazione al servizio Istanze OnLine?

No, non ci sono limiti temporali. Si consiglia comunque di procedere all’abilitazione al Servizio in tempo utile, in modo da effettuare tutte le fasi entro i termini di presentazione dell’istanza di interesse.

