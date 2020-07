Graduatorie provinciali, problemi per compilare la domanda. Cosa fare?

Le domande di partecipazione alle graduatorie provinciali e di istituto sono partite da poche ore ma già sono tanti i problemi segnalati dai lettori. Vediamo alcune di queste segnalazioni e cosa fare in questi casi.

Graduatorie provinciali domanda: i problemi

Le domande delle graduatorie provinciali 2020 partivano alle 15 di ieri, 22 luglio, ma la piattaforma non si è attivata immediatamente come preannunciato dall’amministrazione, ma dopo oltre mezz’ora, hanno riferito i nostri lettori.

Una volta attivata, alcuni ci hanno segnalato anche l’errore, a quanto pare risolto in poco tempo, dell’impossibilità di selezionare alcune province. Problemi che abbiamo sollevato anche nel corso della nostra diretta dedicata alle graduatorie provinciali.

Nella mattinata del 23 luglio abbiamo posto la domanda specifica sulla nostra pagina Facebook, proprio per capire se e quali problemi si stanno riscontrando per l’inoltro della domanda.

Ecco alcuni problemi emersi dai commenti dei lettori sulla nostra pagina Facebook:

“Chiede titolo congiunto per itp con diploma quinquennale,il PDF di riepilogo riporta metá scuole scelte e metá informazioni…ma stiamo scherzando”

“Nel PDF di riepilogo riporta solo parte delle informazioni correttamente inserite su istanze online”

“Non fa vedere punteggio a fine compilazione…. E se fosse sbagliato?”

“Non mi inoltra la domanda. mi dice utente non autorizzato. Poi non riesco a inserire la seconda laurea perchè mi dice che al momento non si può inserire”

“Mi obbliga a inserire le date del corso di abilitazione nonostante abbia indicato che mi sono abilitata con concorso ante 2012”

Domanda graduatorie provinciali: cosa fare in caso di problemi?

Si tratta di alcuni problemi sollevati dai nostri lettori. In base ad altri riscontri quelli riportati sembrano essere fra i più comuni. Cosa fare in caso di problemi del genere che persistono?

Vi invitiamo a contattare l’assistenza tecnica relativa ad Istanze Online: infatti, per problematiche sulla registrazione a Istanze OnLine e sulla compilazione dell’istanza è disponibile il numero 080-9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Ricordiamo che le domande di partecipazione alle graduatorie provinciali supplenze scadono il 6 agosto.

