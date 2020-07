Graduatorie provinciali, quali servizi caricare e quali si trovano già su Istanze Online

Nonostante i problemi riscontrati sin dai primi minuti, sono partite le domande per le graduatorie provinciali 2020 e di istituto e già sono in tantissimi a farci le domande relative alla compilazione della domanda.

Graduatorie provinciali 2020: quali servizi trovo su Istanze Online e quali devo inserire

Uno dei temi molto importanti, sollevati anche nei giorni precedenti l’avvio delle domande, è quello relativo ai servizi da dichiarare per le graduatorie provinciali 2020.

Infatti, specialmente chi era già iscritto nelle “vecchie” graduatorie di istituto, si chiede se i servizi precedenti, quelli dichiarati nel precedente triennio, si devono ricaricare nel nuovo sistema o meno.

Dopo molte supposizioni, il Ministero ha anche fornito delle FAQ per chiarire questo aspetto.

Prima di tutto, il Ministero ricorda che sono precompilati dal sistema e non modificabili:

I dati anagrafici

I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ B – “Come modificare i dati di recapito personali”)

Sono precompilati e modificabili:

I dati di residenza, preimpostati con il recapito.

Sono precaricati e modificabili:

I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

Inoltre, per quanto riguarda il tema dei servizi, il MI spiega: “I servizi statali non di ruolo del personale docente ed educativo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie“.

Questo vuol dire che tutti i servizi prestati nella scuola statale, registrati quindi sul SIDI, si trovano già caricati nella piattaforma. Al massimo possono essere completati dagli interessati.

Invece, tutti gli altri servizi non di ruolo, quindi ad esempio il servizio svolto nelle scuole private, non si trovano in piattaforma e quindi, in questo caso, gli interessati dovranno inserirli in questa occasione.

