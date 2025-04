Graduatorie terza fascia ATA, la guida del MIM per scioglimento riserva CIAD

Ieri, 28 aprile, il Ministero ha aperto le funzioni per lo scioglimento della riserva a seguito del conseguimento della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), necessaria per le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027 (ad esclusione dei collaboratori scolastici).

Scadenze

La procedura su POLIS Istanze online sarà attiva fino al 9 maggio e permetterà ai candidati interessati di dichiarare di aver ottenuto la CIAD non posseduta al momento dell’inserimento nelle GI.

Tale certificazione, secondo quanto stabilito nell’allegato A del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, è uno dei requisiti richiesti per accedere ai profili professionali del personale ATA (escluso, come già detto, il collaboratore scolastico).

Inoltre, sempre secondo il CCNL (articolo 59, comma 10), i candidati devono obbligatoriamente ottenere questa certificazione entro il 30 aprile 2025. In caso contrario, saranno esclusi dalla graduatoria.

Caratteristiche della CIAD

Con il CCNL 18 gennaio 2024 sono stati definiti i requisiti che la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve rispettare:

deve essere rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia.

deve essere in linea con il Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2.

deve essere registrata presso Accredia.

La guida del Ministero

Gli aspiranti ATA potranno consultare la guida del MIM per la compilazione dell’istanza.

SCARICA LA GUIDA

IL NOSTRO TUTORIAL