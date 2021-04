Graduatorie terza fascia ATA, prorogata al 26 aprile la scadenza per inviare...

La scadenza, prevista per il 22 aprile, per l’invio della domada per le graduatorie di terza fascia ATA, è stata prorogata al 26 aprile.

Si resta in attesa della pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, del relativo provvedimento, anche per sapere se resterà fermo il termine inizialmente previsto per il conseguimento dei titoli.

Non cambia, ovviamente, la modalità di presentazione dell’istanza, tramite il sistema POLIS.

