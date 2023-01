Graduatorie terza fascia ATA, si dovrà attendere il 2024 per i nuovi inserimenti

Nella primavera del 2021 sono state aggiornate le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA. Tali graduatorie hanno validità triennale, dall’a.s. 2021/22 all’a.s. 2023/24.

Questo significa che il prossimo aggiornamento delle graduatorie avverrà nella primavera del 2024.

Cosa sono le graduatorie terza fascia ATA

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto serviranno per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, per il triennio decorrente dall’a.s. 2024/25.

Per quali profili si può presentare domanda

Ricordiamo che potrà presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia l’aspirante a supplenza in possesso dei titoli per uno o più dei seguenti profili:

assistente amministrativo

assistente tecnico

cuoco

infermiere

guardarobiere

addetto alle aziende agrarie

collaboratore scolastico.

La procedura

L’aggiornamento avvenuto nel 2021 è stato effettuato esclusivamente on-line, quindi è presumibile che anche nel 2024 la procedura sarà telematica.