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15.08.2026

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027, pubblicate le prime graduatorie provinciali

Redazione
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Indice
La fase dei reclami
Il calendario delle pubblicazioni
La sequenza operativa prevista dal CCNI

Sono numerose le province che hanno già reso pubbliche le graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2026/2027. In queste ore gli uffici scolastici territoriali sono impegnati nell’esame dei reclami presentati dai docenti su punteggi e posizioni in graduatoria, passaggio necessario prima della pubblicazione dei movimenti definitivi a livello provinciale.

La fase dei reclami

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie si è aperta la finestra dedicata alle contestazioni: i docenti interessati possono segnalare eventuali errori nel punteggio attribuito o nella posizione occupata, in vista della definizione delle graduatorie definitive su cui si baseranno i movimenti annuali.

Il calendario delle pubblicazioni

I tempi di pubblicazione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria non saranno uniformi su tutto il territorio nazionale, ma varieranno da provincia a provincia. Alcuni uffici potrebbero rendere noti i risultati già a partire dal 14 agosto, mentre per la maggior parte delle province l’appuntamento è atteso nella settimana compresa tra il 17 e il 22 agosto. Entro il 24 agosto dovrà invece concludersi anche la fase interprovinciale della mobilità annuale.

La sequenza operativa prevista dal CCNI

A disciplinare l’intero iter è l’Allegato 1 al CCNI sulla mobilità annuale 2025-2028, sottoscritto lo scorso 10 luglio, che fissa la sequenza operativa da seguire per le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le assegnazioni di sede provvisoria riguardanti il personale docente. Un quadro di riferimento che accompagnerà l’intero processo fino alla definizione dei movimenti provinciali e interprovinciali nelle prossime settimane.

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