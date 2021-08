Green pass a scuola, Speranza: “È la strada giusta per contrastare la diffusione del contagio”

Green pass a scuola, Speranza: “È la strada giusta per contrastare la...

“Con oltre 70 milioni di dosi di vaccino somministrate, estendiamo l’uso del green pass al personale della scuola e delle università, agli studenti universitari, ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza“.

Così ha scritto su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con riferimento al decreto legge approvato oggi, 5 agosto, dal Consiglio dei Ministri e recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”.

“È la strada giusta per contrastare la diffusione del contagio, ridurre i ricoveri ospedalieri e la sofferenza nelle terapie intensive ed evitare nuove chiusure” continua il Ministro nel suo post.

E conclude: “È con il vaccino, il green pass ed i nostri comportamenti responsabili che combattiamo il virus e riconquistiamo le nostre libertà“.