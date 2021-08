Green pass, come recuperare il codice AUTHCODE se smarrito o non arrivato via mail/SMS

Green pass, come recuperare il codice AUTHCODE se smarrito o non arrivato...

Tra le modalità per poter scaricare il Green pass, c’è l’utilizzo di un codice AUTHCODE che arriva via SMS o via mail e da inserire sull’app Immuni oppure sul sito dedicato.

Ma cosa fare se non si riceve questo codice o se lo si smarrisce?

Una recente faq spiega che dal 30 luglio è possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’SMS o l’email, recuperare l’AUTHCODE in autonomia.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Recupera AUTHCODE

Una volta ottenuto l’AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con App IMMUNI.

La certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa solo dopo 12 giorni e ha validità dal 15esimo giorno dalla somministrazione.