Green pass, il Cdm estende l’obbligo anche a lavoratori mense e pulizie nelle scuole

Green pass non solo per il personale scolastico, ma anche agli operatori delle mense e ai lavoratori delle ditte di pulizie e manutenzione. L’estensione verrà approvata nel Consiglio dei ministri di quest’oggi e porrà fine a quell’anomalia che vedeva all’interno degli istituti scolastici l’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico ma non per i lavoratori esterni poiché non collegati al ministero.

Si tratta di poco più di 40mila soggetti che prestano servizio all’interno delle scuole e che quindi sono a contatto giornalmente con alunni e personale scolastico. Una scelta che arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole.

Dalla settimana prossima infatti (13 settembre), le Regioni cominceranno a riaprire le classi degli istituti. Il controllo del green pass per i lavoratori esterni sarà però a cura dei datori di lavoro e non dei presidi che già si dovranno occupare di verificare la validità della certificazione del personale scolastico.

In questo modo, a non aver l’obbligo del green pass all’interno degli istituti, saranno solo studentesse e studenti che comunque, specie nella fascia 16-18 anni, hanno alte percentuali di vaccinati.