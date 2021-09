Green pass, maestra priva, il dirigente chiama i carabinieri

Primi giorni di scuola per i docenti delle scuole italiane e ancora qualche episodio legato al green pass, obbligatorio per il personale scolastico. Dopo la vicenda del prof di Torino che ha denunciato il dirigente scolastico per abuso d’ufficio, un’altra vicenda arriva dal Veneto, più precisamente dalla provincia di Padova. In una scuola elementare, una maestra si è presentata alla verifica del QR code priva del certificato verde necessario all’entrata. Dopo una serie di litigi con gli addetti ai controlli e il dirigente scolastico poiché la donna voleva entrare a scuola, sono intervenuti i carabinieri.

Come riporta l’Ansa, i militari, chiamati dal dirigente, sono giunti sul posto, hanno preso informazioni, identificato la donna e l’hanno convinta a tornare a casa, senza sporgere denuncia.