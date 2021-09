Green pass prima dose, anche per la scuola valido subito dopo il vaccino

Dal 15 ottobre il green pass per chi effettua la prima dose di vaccino, sarà rilasciato da subito. Verrà dunque eliminato quel passaggio che insegnanti e personale scolastico hanno dovuto effettuare per via dei 15 giorni di attesa tra la prima somministrazione e la ricevuta attestazione del certificato verde. In quel lasso di tempo, i lavoratori dovevano certificare la loro assenza del Covid con tamponi dall’esito negativo e non pochi disagi segnalati da chi si è sottoposto alla somministrazione. La novità è stata introdotta dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore, come detto, dal 15 ottobre. Un modo per accorciare i tempi ed agevolare chi ancora non si è immunizzato.

Per la scuola, il certificato verde è obbligatorio per il personale scolastico, ma anche per gli operatori esterni che lavorano all’interno degli istituti e per i genitori che fanno accesso alle strutture. Non lo è invece per gli studenti.

Per ottenere il Green pass bisogna aver ricevuto il vaccino anti Covid, risultare negativi al test molecolare (ultime 72 ore) o antigenico rapido (ultime 48 ore), essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.