Green pass, Speranza: “Resta com’è. Vaccino obbligatorio resta ipotesi. Terza dose solo a over 60”

Green pass, resta tutto com’è, almeno per il momento. A confermarlo è stato il ministro della salute Roberto Speranza, ospite di ‘Che tempo che fa’. “Il green pass già dura 72 ore nel caso di tampone molecolare, se invece tampone è antigenico dura 48 ore. Penso che per ora dobbiamo lasciarlo così com’è e poi valutare se adattarlo. Ad oggi è stato scaricato 90 milioni di volte in totale ed è entrato nelle vite delle persone che hanno capito che significa avere luoghi più sicuri, come per i treni e gli aerei” ha dichiarato il ministro che ha poi sottolineato i numeri incoraggianti che segnalano la scelta del governo.

“Il Paese sta riuscendo a tenere la curva sotto controllo e la campagna di vaccinazione sta andando molto bene. Il modello che abbiamo scelto sta funzionando. Il 15 è un passaggio importante: faremo una valutazione della tenuta dell’impianto che abbiamo costruito ma la sensazione è che la maggioranza delle persone abbia colto che il Green pass è uno strumento di libertà».”.

Speranza ha poi parlato del vaccino obbligatorio, “possibilità prevista dalla Costituzione, anche se la strategia adottata dal governo sta portando dei risultati”. Mentre per quanto riguarda la terza dose, è riservata per adesso esclusivamente agli over 60, con future valutazioni per le classi più giovani.