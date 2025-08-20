Home Attualità Gruppo “Mia moglie” finalmente chiuso da Meta dopo migliaia di denunce, ma...

Gruppo “Mia moglie” finalmente chiuso da Meta dopo migliaia di denunce, ma il danno resta

Sara Adorno
Dopo giorni di denunce, segnalazioni e mobilitazioni, il gruppo Facebook “Mia moglie” – quello stesso che nel nostro precedente articolo abbiamo raccontato come “gruppo dell’orrore”, dove migliaia di uomini condividevano foto intime delle proprie partner e di donne inconsapevoli, accompagnandole a commenti sessisti e violenti – è stato finalmente chiuso da Meta.

“Abbiamo rimosso il Gruppo Facebook Mia moglie per violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti” – ha dichiarato un portavoce di Meta, come riporta Ansa. “Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi o sfruttamento sulle nostre piattaforme. Se veniamo a conoscenza di materiali che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare gruppi e account, condividendo le informazioni con le forze dell’ordine”.

Una presa di posizione attesa, arrivata dopo che l’associazione no justice no peace aveva denunciato il fenomeno parlando apertamente di “pornografia non consensuale e misoginia sistemica”, invitando le vittime a raccontare le proprie esperienze nella campagna not all men. Anche la Commissione parlamentare sul femminicidio e la violenza di genere aveva chiesto la chiusura immediata del gruppo, definendolo “un luogo di violenza sessuale normalizzata”.

Resta però la ferita profonda: per mesi, oltre 32.000 iscritti hanno potuto scambiarsi foto rubate e violare la dignità di centinaia di donne. Alcune di loro non sanno ancora di essere state esposte come “trofei” a una platea anonima e predatoria.

E c’è un’ombra che non si può ignorare: tra i membri del gruppo – come avevamo documentato – comparivano anche docenti. Educatori chiamati a insegnare rispetto, empatia, uguaglianza in classe, ma che fuori dall’orario scolastico hanno contribuito a perpetuare la cultura della violenza. La chiusura del gruppo, per quanto necessaria, non cancella questa contraddizione: la scuola può davvero educare alla parità se alcuni dei suoi rappresentanti tradiscono i principi che dovrebbero incarnare?

