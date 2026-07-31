Ho visto ora il cedolino dello stipendio di agosto e sono a dir poco sconcertato

Sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado in fascia 21.

Vorrei esprimere il mio più grande rammarico per quanto scoperto oggi.

Nel mese di agosto ci dovrebbero essere in busta paga i tanto famigerati spiccioli del nuovo contratto 2025-2027. Ho appena visionato l’importo da noipa e il risultato al netto sono ben 32 euro in meno rispetto marzo, aprile, maggio e 5 euro in più rispetto a giugno (non conto luglio perché avevo il rimborso del 730).

Non so per quale alchimia di detrazioni o altro (si vedrà quando sarà disponibile il cedolino), ma se questi sono i tanto famigerati aumenti lo trovo offensivo verso tutta la categoria (spero solo che in altre fasce stipendiali vada meglio)!

Capisco che governo e sindacati debbano fare la loro parte di propaganda, ma con l’inflazione alle stelle e perdita notevole di potere d’acquisto ben oltre il 10% lo trovo molto offensivo!

Avere sbandierato un nuovo contratto e poi elargire al netto poco più o addirittura meno di quello precedente è a dir poco assurdo!

Spero che tutti trovino almeno il coraggio di scusarsi con la categoria perché andare in tv a fare proclami trionfalistici e poi nei fatti uno è sempre più bastonato è frustrante e poco rispettoso!

Senza contare che il 2013 è ancora bloccato, vige ancora la decurtazione sullo stipendio in caso di malattia, i buoni pasto non ci sono ancora, compensi della maturità sono fermi al 2007 ecc. ecc. ecc.

Giuseppe Bonin