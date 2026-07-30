Scaduti i tempi per l’erogazione delle risorse del MOF, per i compensi accessori si dovrà probabilmente aspettare il cedolino di settembre

È fine anno scolastico, sebbene siano stati elaborati i cedolini e gli elenchi per il pagamento dei compensi accessori dalle segreterie scolastiche, docenti e personale ATA con molta probabilità non percepiranno i compensi accessori ad agosto 2026.

Gli elenchi con i compensi accessori dovevano essere trasmessi entro il 27 luglio 2026. Tuttavia, l’assenza delle risorse rende impossibile l’adempimento nei tempi previsti e quindi i pagamenti delle competenze accessorie slitteranno a settembre.

Senza le risorse caricate sul POS (punto ordinante di spesa) i compensi del F.I.S (Fondo dell’Istituzione) delle Funzioni strumentali, ore eccedenti pratica sportiva e sostituzione docenti, incarichi specifici, indennità di direzione saranno quindi percepiti ormai quasi sicuramente nel mese di settembre.

Manca anche l’integrazione delle risorse per il pagamento dei compensi ai presidenti e ai commissari per gli esami di stato.

Molte scuole hanno pagato in parte o integralmente i componenti delle commissioni utilizzando le risorse rese disponibili nel mese di maggio e assegnate in funzione del numero delle classi terminali presenti in ogni Istituzione Scolastica. Pertanto molti commissari e Presidenti potrebbero percepire i compensi nel mese di agosto.

Sicuramente i presidenti e i commissari in servizio presso le scuole paritarie riceveranno i compensi nel mese di settembre non avendo le scuole risorse sufficienti richieste a seguito di specifica rilevazione prevista con la circolare 511134 del 15/07/2026 e non ancora accreditate sui POS.