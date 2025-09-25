I COBAS su Gaza e Flotilla

La straordinaria mobilitazione dello sciopero generale del 22 settembre è la risposta più limpida che la società civile, cittadine e cittadini, potesse dare alla guerra di sterminio che il governo criminale di Netanyahu ha intrapreso contro la popolazione di Gaza, accompagnato dal progetto coloniale in Cisgiordania ripreso con grande dispiegamento di mezzi.

La risposta nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università è stata netta: centinaia di migliaia tra lavoratori e lavoratrici, studenti e docenti si sono riversati nelle strade di tutta Italia per dire “Basta al Genocidio” e supportare la Global Sumud Flottilla, assieme ai portuali di Genova Livorno Marghera Trieste Ravenna che hanno bloccato i porti per impedire la partenza delle armi verso Israele.

Il boicottaggio delle armi, dei progetti universitari dual use militare e civili con le industrie israeliane, dei prodotti commerciali e farmaceutici israeliani ha assunto dimensione di massa, cresciuta assieme al sentimento di indignazione per quanto sta accadendo in Palestina.

Come Cobas abbiamo sostenuto lo sciopero del sindacalismo conflittuale e aderito in tutte le città alle manifestazioni, e siamo pronti a rilanciare lo sciopero e il blocco del Paese di fronte all’aggressione militare alla Flotilla da parte del governo criminale di Netanyahu.

Salutiamo inoltre con soddisfazione la ritrovata unità delle comunità palestinesi in vista della manifestazione per Gaza che si terrà a Roma il 4 ottobre, su cui ci impegneremo compattamente affinché riesca pienamente per mandare un messaggio chiaro e inequivocabile al governo e a tutte le forze politiche e sindacali ancora tentennanti fino a pochi giorni fa.

Esecutivo Nazionale COBAS Scuola

pubbliredazionale