I giovani non comprendono più un testo scritto, di chi è la responsabilità? PARTECIPA AL SONDAGGIO

I risultati delle ultime prove Invalsi hanno mostrato una fotografia abbastanza chiara dello stato del sistema di istruzione, quadro messo in rilievo anche dal presidente di Save the Children Italia, Claudio Tesauro che ha sottolineato cosa sta succedendo ai giovani studenti.

“La dispersione scolastica implicita, cioè l’incapacità di un ragazzo di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto, è al 51%. Un dramma, non solo per il sistema di istruzione e per lo sviluppo economico, ma per la tenuta democratica di un paese. In linea con le indicazioni pervenute anche dagli ultimi risultati Invalsi, ad avere i maggiori problemi sul fronte della comprensione e delle competenze risultano gli studenti delle famiglie più povere, quelle che vivono al Sud e quelle con background migratorio”, ha specificato Tesauro.

Ora, se un ragazzo su due non decodifica correttamente un testo scritto, quali sono le responsabilità della scuola, della famiglia, della società? La Tecnica della Scuola interroga sull’argomento docenti, genitori, ragazzi.

