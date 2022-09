I peccati dell’Algoritmo

I docenti di tutta Italia non nominati al primo turno di convocazioni contestano il cattivo funzionamento dell’algoritmo, che crea ingiustizie per l’intera categoria ed un sistema di reclutamento non trasparente, per le motivazioni di seguito elencate:

– non si può essere considerati “rinunciatari ” per un’intera cdc solo per non aver indicato tra le “preferenze ” una scuola di cui non si conosceva l’esistenza a causa della pubblicazione da parte degli USP delle disponibilità SOLO contestualmente alle stesse convocazioni e dopo aver “obbligato” i medesimi docenti a presentare un’istanza di indicazione di 150 preferenze al buio. La mancata presentazione dell’istanza entro il termine ultimo del 16 agosto comportava l’essere considerati rinunciatari per tutto l’anno per supplenze da GAE/GPS

– da quanto è emerso nell’assegnazione delle supplenze le disponibilità erano a volte anche errate: cattedre e spezzoni sono di fatto risultati inesistenti al momento della presa di servizio.

– essere considerati “rinunciatari” comporta l’espressione della volontà del soggetto sulla singola scuola e non può essere riferito ad un’intera cdc. È una interpretazione che, a nostro avviso, lede i diritti di espressione del soggetto interessato

– l’assegnazione a uno stesso docente di cattedra x ruolo e per GPS penalizza gravemente il collega che risulta al momento della correzione dell’errore ormai “scavalcato” dell’algoritmo e, come tutti ormai sappiamo, questo sistema intelligente e perfetto “non torna indietro”!

– non si possono lasciare a casa docenti specializzati su sostegno per non aver inserito tutte le tipologie di contratto possibili (fino al termine delle attività didattiche, annuale, spezzone) ed interrompere per questo motivo il diritto alla continuità degli alunni con disabilità come anche quello dei docenti specializzati!!!

L”iter per un sistema di reclutamento trasparente dovrebbe seguire l’ordine inverso rispetto a quello attuale

1) pubblicazione delle disponibilità “totali” sul sito dell’USP

2) presentazione dell’istanza delle 150 preferenze (basteranno? ….)

3) unico turno di convocazioni per tutti i docenti. 7/8/9 turnazioni ledono moralmente ed economicamente i docenti convocati in ritardo..

Gruppo Collettivo Docenti