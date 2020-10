I problemi di gestione delle scuole

Come sappiamo, stiamo vivendo un periodo particolare. La gestione delle scuole è complessa e i dirigenti scolastici e tutto il personale in servizio stanno dando il massimo per garantire il regolare svolgimento delle attività all’utenza.

Sin dal 1° settembre sono emersi i problemi per l’a.s. 2020/’21:

1) carenza di personale;

2) improvvisazione nello svolgimento delle mensioni del carico di lavoro assegnato;

3) gravi ritardi nella consegna delle mascherine;

4) promesse non mantenute relative ai banchi;

5) mancata gestione e utilizzazione del personale ATA inidoneo.



La carenza di personale amministrativo ha comportato gravi ritardi nella compilazione dei contratti di assunzione: una percentuale notevole del personale (docente e ATA) non ha ricevuto per questo motivo lo stipendio di settembre. Gli orari mancanti vengono coperti dal personale di ruolo con turni pesanti.



Proponiamo inoltre per il personale ATA inidoneo una possibilità di uscita preventiva o in alternativa la possibilità di utilizzo in commissione per compiti diversi con rimpinguamento dell’organico.



Franco Aprile e Guido Guerini – FSI