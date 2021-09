I test antigenici rapidi su saliva non sono come i tamponi: livelli minimi inaccettabili, lo dice il ministero della Salute

I test antigenici rapidi su saliva non sono come i tamponi: livelli...

Sebbene stiano emergendo alcune evidenze scientifiche riguardo il possibile impiego di test antigenici salivari, ad oggi il ministero della Salute non se la sente di impiegarli su vasta scala, né per il monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico: i test antigenici rapidi su saliva non raggiungono, infatti, i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità e quindi non sono raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, che restano il gold standard per la rilevazione della Sars-Cov-2.

La posizione ufficiale del dicastero della Salute sulle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, come preannunciato nell’articolo dell’ingegnere Natale Saccone Natale da noi pubblicato, è stata ufficialmente esplicitata con la circolare n. 43105 del 24 settembre emessa dallo stesso Ministero.

Fuori anche dall’elenco comune europeo

Nel documento si rileva anche che i test antigenici su matrice salivare, sono al momento esclusi anche dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19.

Di fatto, facendo seguito alle indicazioni internazionali dell’ECDC pubblicate e alle Circolari MS n. 21675 del 14 maggio e n. 36254 dell’11 agosto, “congiuntamente alle raccomandazioni contenute nel Rapporto “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” si da il via allo screening salivare molecolare anche oltre le scuole sentinella campione. Ma solo per soggetti particolari.

Le eccezioni

In conclusione, i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, saranno considerati un’opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente per: