IA a scuola, la VI edizione della PATHS Summer School Indire: sarà presentata l’indagine della Tecnica della Scuola

Come integrare in modo consapevole l’intelligenza artificiale nel contesto scolastico? Quali sono le potenzialità e i rischi di questa tecnologia in rapida evoluzione?

Per riflettere su questi interrogativi, il gruppo di ricerca PATHS, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, propone un ricco programma di interventi e laboratori nella VI edizione della PATHS Summer School che si terrà online dall’11 al 13 giugno.

Quest’anno infatti il gruppo di ricerca PATHS dell’INDIRE ha deciso di trattare un tema di grande attualità e complessità: “L’Intelligenza Artificiale a Scuola: coltivare il pensiero critico e discutere i dilemmi etici”.

L’iniziativa, completamente gratuita, alla quale è possibile iscriversi fino a martedì 10 giugno, nasce con l’obiettivo di approfondire le sfide educative poste dall’IA attraverso il metodo PATHS, già adottato in oltre 2000 scuole italiane. Tre giornate di formazione, confronto e sperimentazione per esplorare un approccio didattico che contrasta l’impoverimento del linguaggio, stimola il pensiero critico e valorizza il dialogo tra pari.

Per rispondere ai complessi interrogativi interveranno esperti INDIRE, ma anche accademici e professionisti del mondo della scuola. Tra i relatori figurano per esempio: la professoressa di filosofia del linguaggio Raffaella Petrilli (Università della Tuscia), il professore ordinario di didattica e tecnologia dell’Educazione Pier Cesare Rivoltella (Università di Bologna, i professori di informatica Guido Sciavicco (Università di Ferrara) e Fabrizio Costa (Università di Exeter), il dirigente Scolastico Franco Gallo (USR Lombardia).

Alle sessioni plenarie si affiancheranno numerose attività pratiche: i partecipanti potranno prendere parte a laboratori didattici in cui progettare Unità di Apprendimento immediatamente applicabili in classe.

Mercoledì 11 giugno la Summer inizierà con la presentazione di un’interessante indagine sull’utilizzo dell’AI nelle scuole svolta dalla Tecnica della Scuola e Indire, indagine che ha permesso di fotografare alcuni aspetti importanti dai quali prende il via il lavoro degli esperti.

Durante l’evento sarà inoltre presentata l’esperienza di sperimentazione del modello PATHS, con particolare attenzione a Platone 3.0 AI, un chatbot sviluppato per riprodurre il pensiero platonico e promuovere un uso consapevole dell’IA generativa, già testato in oltre 300 istituti scolastici. Saranno illustrati anche i risultati delle attività sui dilemmi etici, condotte in circa 40 scuole, e i progetti più recenti sul pensiero critico.

Perché partecipare?

La Summer School rappresenta un’opportunità preziosa per entrare in contatto con il metodo PATHS e riflettere sull’educazione filosofica come leva per affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale. Un’occasione per aggiornarsi su contenuti attuali attraverso esperienze concrete maturate sul campo, momenti di confronto con studiosi ed esperti, e un approccio che integra teoria e pratica.

I partecipanti riceveranno inoltre accesso a un ampio archivio di materiali didattici utili per proseguire il proprio aggiornamento in modo autonomo.

Un’esperienza formativa e condivisa, fondata sull’approccio filosofico PATHS: se l’intelligenza artificiale è uno strumento strategico per il futuro, il pensiero critico rimane l’elemento fondamentale per governarla.

Calendario

Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno: attività dalle ore 9:00 alle 17:30

Venerdì 13 giugno: conclusione dei lavori alle ore 13:00

Il Progetto PATHS in numeri

Oltre 2000 scuole coinvolte

Più di 2900 docenti formati

Oltre 200 Unità Didattiche sviluppate

Più di 6800 materiali didattici scaricati gratuitamente dal sito

CONSULTA IL PROGRAMMA